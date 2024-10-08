Россиянина лишили прав из-за того, что его сын одевался в женское и просил называть его Дашей

В Санкт-Петербурге отец лишился родительских прав после того, как его 16-летний сын посетил школу в женском образе. Об этом в личном Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как уточнила Лебедева, на линейку 1 сентября несовершеннолетний пришел в платье и попросил одноклассников называть его Дашей. За этим последовал иск в суд. Истец, который обратил внимание на необычного школьника, допустил, что в семье воспитанием юноши не занимаются, вследствие чего попросил лишить отца и мать родительских прав.

Во время разбирательств выяснилось, что петербуржец живет с дедушкой, бабушкой и прабабушкой. Мать посредственно исполняла свои обязанности, а отец от этого официально отказался.

В ходе заседания школьник просил называть себя Юлей. Вдобавок он рассказал, что пьет гормональные средства и переписывался с мужчинами для дальнейших встреч. Бабушка и дедушка признались, что причина такого поведения в переходном возрасте и назвали подростка «хорошим мальчиком».

В итоге суд лишил родительских прав только отца. Мать заявила, что уже сняла квартиру, где живет лишь с сыном. Суд «дал матери и ребенку наладить свои отношения и жизнь».

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