Россиянин жестоко избил шестилетнего сына из-за порванных обоев

В Санкт-Петербурге местный житель изувечил шестилетнего сына, чтобы наказать за порванные обои. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло накануне ночью на Союзном проспекте. 31-летний петербуржец вернулся с работы домой, когда сожительница показала ему фото порванных обоев, которые якобы сорвал его сын. Тогда мужчина отвел ребенка в кладовую и начал избивать его.

Услышав крики, соседи вызвали полицию. Правоохранители доставили россиянина в отделение, где он заявил, что поднял руку на сына в воспитательных целях.

Ребенка госпитализировали, врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множество ушибов и гематом по всей верхней части тела. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Выяснилось, что шестилетний мальчик с сестрой после смерти матери живет с отцом и его сожительницей. Помимо этого, в семье воспитывается еще одна девочка — дочь сожительницы. Уточняется, что житель Петербурга работает в ресторане поваром. Впятером семья проживает в однокомнатной квартире.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в парадной порезали 15-летнего подростка и его мать.