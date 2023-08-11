Россиянин зарезал любовницу, которая грозилась рассказать жене правду

В Нижневартовске мужчина зарезал любовницу у подъезда жилого дома. По предварительной информации, она грозилась рассказать жене правду.

Подробности расправы приводит РЕН ТВ. Издание опубликовало видеозапись с камеры, установленной при выходе из подъезда.

Судя по кадрам, мужчина напал, когда его приятельница направлялась к дому. Он схватил за волосы и потащил к подъезду.

Мужчина ударил ее ножом. Потом ушел к машине, но вернулся и продолжил наносить удары ножом. Его не смутили ни люди, выходившие из подъезда, ни прохожие.

Злоумышленник задержан. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска умерла после нападения 50-летнего мигранта с ножом в пивном баре.