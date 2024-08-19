Россиянин захотел устроиться охранником и умер в машине в ожидании собеседования

В Ленобласти мужчина умер в машине в ожидании собеседовании. Он хотел устроиться охранником.

Подробности сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 19 августа 59-летний житель Всеволожского района приехал в девять утра на предприятие. Однако директора фирмы не было на месте. Мужчина решил дождаться руководителя в своем автомобиле. Уточняется, что он приехал на старом «Мерседесе».

Спустя час к машине подошел сотрудник компании – соискатель был без признаков жизни. На место вызвали скорую, однако мужчина был мертв. Его тело направили в морг – там должны установить точную причину смерти.

В июле сообщалось, что мужчина пришел устраиваться на работу и скончался.