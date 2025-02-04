Россиянин вытолкнул знакомую в окно и выдал ее смерть за суицид

Житель Новой Москвы избил знакомую и вытолкнул ее в окно. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Уточняется, что ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Маршала Савицкого 2 февраля. В ходе конфликта на почве внезапно возникшей личной неприязни мужчина избил свою знакомую. Затем он толкнул потерпевшую в спину в сторону оконного проема, от чего она, не сумев сохранить равновесие, выпала из окна. От полученных травм женщина скончалась на месте.

К настоящему моменту следователи осмотрели место инцидента, допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. По данным mk.ru, изначально предполагалось, что россиянка совершила самоубийство. Однако в ходе опросов и изучения места ЧП было установлено, что речь идет об убийстве.

Подозреваемого задержали, он не признает своей вины. Мужчина заявил, что приятельница втайне от него злоупотребляла спиртным, и он даже предлагал ей закодироваться.

Против россиянина возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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