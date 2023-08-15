Вынесли посуду, стулья и проектор: вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили

Вдова композитора и музыканта Александра Градского Марина Коташенко сообщила, что ее ограбили. Женщина обратилась в полицию.

Подробности привел Telegram-канал 112.

По его информации, из дома Коташенко вынесли посуду, стулья и проектор. Размер ущерба не называется.

По факту случившегося начата проверка.

Накануне стало известно, что сын Градского Даниил обвинил Коташенко в краже денег, подлежащих разделу между наследниками. Вдова сочла это жестом отчаяния, направленным на то, чтобы развернуть общественное мнение не в ее пользу.

Сейчас первая семья Градского начала судебный процесс, от исхода которого будет зависеть доля Коташенко в наследстве. Бывшая жена музыканта потребовала разделить имущество, нажитое с ним в браке, пополам. В этом случае размер наследства Коташенко серьезно уменьшится. Сторона модели заявила, что между первой женой Градского и музыкантом была договоренность, что он обеспечит детей квартирами и поможет с лечением родителям женщины. Певец выполнил обещания в полном объеме.