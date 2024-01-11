Россиянин во время охоты выстрелил в школьницу, которая шла по лесной дороге
Челябинский охотник случайно выстрелил в одиннадцатиклассницу в лесу.
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Челябинский охотник случайно выстрелил в одиннадцатиклассницу, идущую по лесной дороге. Девочке провели операцию по извлечению пули.
О происшествии сообщил РЕН ТВ.
Инцидент произошел 9 января. Школьница шла по лесной дороге со знакомым из поселка Высокое в Мирный.
Мужчина четыре раза выстрелил из нарезного ружья и попал девочке в область поясницы.
Известно, что раненая воспитывается в полной многодетной семьи. У девочки есть два брата и две сестры.
Агентство URA.RU узнало, что подросток находится в отделении нейрохирургии. Врачи извлекли пулю. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.
Как рассказал изданию источник, у пострадавшей нет нарушений функций таза, ноги тоже в порядке, на их работу ранение не повлияло.
Ранее сообщалось, что в Амурской области охотник случайно застрелил мужчину, перепутав его со зверем.