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СЛУЧИЛОСЬ
18:36, 11 января 2024
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Россиянин во время охоты выстрелил в школьницу, которая шла по лесной дороге

Челябинский охотник случайно выстрелил в одиннадцатиклассницу в лесу.

Россиянин во время охоты выстрелил в школьницу, которая шла по лесной дороге

© Freepik

Челябинский охотник случайно выстрелил в одиннадцатиклассницу, идущую по лесной дороге. Девочке провели операцию по извлечению пули.

О происшествии сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 января. Школьница шла по лесной дороге со знакомым из поселка Высокое в Мирный.

Мужчина четыре раза выстрелил из нарезного ружья и попал девочке в область поясницы.

Известно, что раненая воспитывается в полной многодетной семьи. У девочки есть два брата и две сестры.

Агентство URA.RU узнало, что подросток находится в отделении нейрохирургии. Врачи извлекли пулю. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Как рассказал изданию источник, у пострадавшей нет нарушений функций таза, ноги тоже в порядке, на их работу ранение не повлияло.

Ранее сообщалось, что в Амурской области охотник случайно застрелил мужчину, перепутав его со зверем.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
охота
происшествие
дети
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