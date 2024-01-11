Россиянин во время охоты выстрелил в школьницу, которая шла по лесной дороге

Челябинский охотник случайно выстрелил в одиннадцатиклассницу, идущую по лесной дороге. Девочке провели операцию по извлечению пули.

О происшествии сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 января. Школьница шла по лесной дороге со знакомым из поселка Высокое в Мирный.

Мужчина четыре раза выстрелил из нарезного ружья и попал девочке в область поясницы.

Известно, что раненая воспитывается в полной многодетной семьи. У девочки есть два брата и две сестры.

Агентство URA.RU узнало, что подросток находится в отделении нейрохирургии. Врачи извлекли пулю. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Как рассказал изданию источник, у пострадавшей нет нарушений функций таза, ноги тоже в порядке, на их работу ранение не повлияло.

Ранее сообщалось, что в Амурской области охотник случайно застрелил мужчину, перепутав его со зверем.