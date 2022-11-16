Сахалинец избил жену до смерти при гостях

В селе Ольховка Сахалинской области 41-летний мужчина пошел в гости с супругой и там избил женщину. Он не выдержал оскорблений в свой адрес и нанес ей удары по голове.

Как стало известно, в гостях пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент произошла ссора.

Муж нанес супруге не менее 3 ударов по голове и, как минимум, один раз пнул в живот. У женщины диагностировали травмы головы и живота. Ее доставили в больницу, но, несмотря на помощь медиков, пострадавшая скончалась.

Против мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Ранее в Подмосковье женщина вонзила мужу нож в спину после ударов табуреткой.