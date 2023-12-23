Пациент челябинской поликлиники разгромил кабинет врача, требуя инвалидность. Об этом сообщает 74.ru.

Неадекватное поведение пациента челябинской поликлиники № 5 попало на кадры видео. На записи, которую сняла врач, видно, как мужчину в кабинете доктора пытаются скрутить двое сотрудников частного охранного предприятия.

Как рассказала свидетельница происшествия, мужчина зашел к ней в кабинет и начал разговаривать в ультимативной форме. Он требовал признать его инвалидом после перенесенного в 2016 году инсульта.

«Пришел мужчина, я спросила, какие у него жалобы. Он что-то ответил невнятное и достал листок, на котором были выписаны симптомы. Я его перебила: „Скажите, что вас сейчас беспокоит, зачем мне эта информация из интернета?“ Он начал агрессировать, ругаться матом. В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке. Я испугалась, и мы нажали на тревожную кнопку», — рассказала врач.

От действий мужчины пострадал стол в кабинете медика и компьютер. В результате, мужчину передали в руки правоохранительных органов. Сейчас с ним проводят беседу.

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