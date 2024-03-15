Полураздетый уроженец Тувы напал с топором на жителя Абакана

В Хакасии полицейские задержали жителя Тувы, который напал с топором на мужчину в Абакане. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ЧП произошло утром 15 марта. Полураздетый мужчина напал с топором на жителя Абакана на улице Некрасова-Кирова из-за конфликта на бытовой почве. Рецидивист нанес ему несколько ударов обухом топора по голове. Пострадавшего увезли в больницу, проводятся реанимационные мероприятия.

Следователи задержали нападавшего: им оказался 33-летний житель Тувы.

«В настоящее время с подозреваемым выполняются следственные действия, он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления», — пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее под Воронежем россиянин с топором ворвался в приемное отделение Калачеевской районной больницы и потребовал излечить его от алкоголизма. На место оперативно прибыли правоохранители, которые задержали буйного пациента. Выяснилось, что ранее он уже был судим.