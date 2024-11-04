Россиянин терроризировал свою знакомую, отправляя по 400 сообщений в день

В Санкт-Петербурге местная жительница ежедневно получала по 400 сообщений с угрозами в свой адрес и адрес двухлетней дочери. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, россиянка 13 лет назад познакомилась с неким мужчиной, отношений у них не было. В августе текущего года знакомый объявился и начал присылать признания в любви. Когда поклонник получил отказ и объяснение, что у петербурженки есть семья, супруг и ребенок, начал присылать угрозы.

Преследователь заявлял, что двухлетнюю дочь жительницы Северной столицы обольют кипятком наркоманы, после этого начал присылать фотографии девочки с прифотошопленными гробом, траурными лентами, на могильной плите. Сообщения сталкер присылал на электронную почту, в соцсети и на номер телефона.

Петербурженка написала заявление в полицию. Правоохранителям пока не удалось найти сталкера. Близкие рассказали, что не знают, где мужчина находится.

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