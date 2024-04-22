Россиянин сутки насильно удерживал и избивал женщину в квартире

В Санкт-Петербурге женщина обратилась за помощью к медикам и рассказала, что ее сутки удерживали в запертой квартире и били. Подозреваемый в истязаниях объявлен в розыск. Об этом сообщает 78.ru.

Жительница северной столицы призналась, что с 19 по 20 апреля находилась дома у знакомого на Средней улице в Знаменке. По ее словам, она не могла оттуда выбраться, так как приятель держал ее силой. На протяжении почти 24 часов мужчина наносил ей увечья, пока ей, наконец, не удалось уйти.

После случившегося женщина отправилась в больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы, травмы грудной клетки, гематомы рук и ног. Ей была оказана необходимая помощь. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент подозреваемый в избиении женщины разыскивается.

Ранее в Киеве школьники избили сверстника после того, как увидели, что он смотрел мультфильм на русском языке. Мама мальчика рассказала, что ее сыну пришлось делать операцию.