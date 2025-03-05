В Подмосковье врачи извлекли из носа 22-летнего пациента молочный зуб

В подмосковном Долгопрудном врачи извлекли молочный зуб из носа 22-летнего пациента. Об удивительной операции пишет mk.ru.

По данным издания, молодой человек обратился за консультацией медиков с жалобами на продолжительный насморк. После диагностики выяснилось, что в носовой полости парня наличествует похожее на кость образование.

В ходе отоларингического вмешательства доктора достали из носа молочный зуб, покрытый грибком. Сколько времени он находился там, неизвестно.

Врачи обработали носовую полость пациента. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что бизнесмену Курбану Омарову пришлось сделать операцию после трех лет использования капель от насморка. Предприниматель заявил, что «слезть с них было нереально».