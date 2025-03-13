Россиянин скинул своего 11-месячного ребенка с четвертого этажа во время пожара

В Кунгуре мужчина скинул с балкона четвертого этажа матрас, а за ним 11-месячного ребенка во время пожара. Люди поймали малыша – он немного поплакал и уснул через 10 минут на руках.

Подробности сообщает Kp.ru.

Пожар в пятиэтажном доме в Кунгуре начался утром 13 марта. Горела кухня – очаг находился на третьем этаже. До приезда спасателей помогать людям начали обычные жители.

Женщина, которая вела ребенка в сад, увидела густой черный дым. На четвертом этаже мужчина с маленьким ребенком просил о помощи. Внизу стали собираться люди. Мужчина велел жене одевать грудничка, а сам скинул из окна одеяло. Оно зацепилось за антенну.

«Не растерявшись, он сбегал в комнату, и появился в окне со здоровенным матрасом. Тем временем из-за дыма уже было ничего не видно», - вспоминает очевидица.

Вслед за матрасом отец скинул ребенка – тот упал на мягкое. Поплакав, ребенок быстро успокоился.

При пожаре пострадали четыре человека, включая троих детей. 80 жильцов эвакуировались.

В начале февраля сообщалось, что при пожаре в Балашихе пострадали минипиги, которые снимались в кино.