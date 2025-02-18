Россиянин с ножом напал на женщину на первом свидании и угрожал выколоть глаза

Житель Екатеринбурга с ножом напал на женщину на первом свидании и угрожал выколоть глаза. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как считает следствие, злоумышленник познакомился с женщиной благодаря сайту знакомств. Позже они договорились о первой встрече, которая должна была состояться дома у фигуранта. В квартире пара выпила, но затем поругалась. Хозяин квартиры взял кухонный нож и нанес гостье 20 ударов, в том числе порезы на лице, после чего он спросил, почему она не теряет сознание от большой кровопотери и пригрозил выколоть ей глаза и отрезать грудь.

Во время избиения екатеринбуржец заявлял, что после того, как новая знакомая перестанет дышать, он намерен выколоть ей глаза и ампутировать молочные железы.

Когда жертва смогла добраться до выхода из квартиры, нападавший два раза вонзил нож ей в спину. При этом россиянка оставалась в сознании, пытаясь сдерживать кровотечение. В итоге женщина вооружилась ножом и вонзила его в неадеквата. После этого она вызвала на место полицейских и медиков, которым удалось привести ее в чувство.

Против жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело. Он был приговорен к десяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

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