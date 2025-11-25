Россиянин с инвалидностью впал в кому в Германии из-за испорченного йогурта

Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии из-за испорченного йогурта. Клиника накрутила счет за месяц лечения в 250 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

26-летний мужчина из Астрахани страдает тяжелой формой СМА (спинальной мышечной атрофии). Последнее время он жил в Марокко и много путешествовал. В августе россиянин приехал на фестиваль, где съел испорченную молочную продукцию, после чего ухудшилось состояние здоровья. Его госпитализировали с внутренним кровотечением и рвотой. В больнице самочувствие стало еще хуже — у пациента развились сепсис и поражение легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.

Месяц в реанимации не покрыла медстраховка, а оформить новую и найти юристов с переводчиками не получилось из-за российского паспорта. Госпиталь выставил счет почти на 23 млн рублей. При этом медицинские услуги были посредственными — пациенту не выдавали откашливатель, тормозили реабилитацию и игнорировали просьбы снять трубку с трахеи.

Россиянина выписали в тяжелом состоянии — атрофия спины прогрессировала из-за ненадлежащего лечения. Чтобы покрыть долг, он собирает деньги по соцсетям и продает вещи с фестиваля.

