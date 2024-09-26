Россиянин рассказал, как выбрался из плена мексиканских бандитов

Турист Владимир Комаров рассказал, как выбрался из плена мексиканских бандитов. Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам мужчины, он провел сутки в плену, где ему угрожали депортацией в Гватемалу. Бандиты интересовались, как россиянин оказался на их территории без денег. Владимир переживал, что его отвезут в «какой-то подвал с другими мигрантами». Но этого не произошло: туриста спасло то, что он говорил правду.

«Они спросили, сколько у меня денег. Я сказал, сколько есть на самом деле, потому что понимал — меня и велосипед будут обыскивать. Если бы было больше, были бы большие проблемы. Я сказал, что у меня тысяча песо, 20 долларов есть одной купюрой. У меня немного наличных было — это тоже меня спасло. Они поняли, что с меня особо нечего брать», — высказался россиянин.

Также Владимир отметил, что, будучи в плену, он дважды видел полицейские машины. Но бандиты не испугались сотрудников правоохранительных органов: они чувствовали себя хозяевами в городе.

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