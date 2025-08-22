Россиянин рассказал, как и почему получил первый в стране штраф за сатанизм*

Житель Кургана Владислав стал первым в России, кого оштрафовали по статье о публичной демонстрации символов сатанизма* («Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено). По его словам, инцидент произошел из-за ошибки дизайнера.

Как рассказал мужчина корреспонденту URA.RU, все началось с создания плаката для рекламы визита участницы телешоу:

«По моему заказу делался плакат о визите в Курган участницы телешоу. Дизайнер взяла размещенное в сети фото нужной девушки, держащей в руке медальон с символом пентаграммы. Поскольку прежде таких запретов не было, то этому никто не придал значения», — поделился он.

Плакат был опубликован в соцсети 9 августа, а уже 15 августа к мужчине с визитом пришли сотрудники полиции.

«Пост с запрещенным изображением я удалил сразу, еще по пути в отделение», — рассказал житель.

Суд, состоявшийся по видеосвязи, признал его виновным и назначил минимальный штраф в 1000 рублей, который уже оплачен. Решение суда вызвало у Владислава вопросы. Он недоумевает, как новый закон будет применяться к массовой культуре.

«В последнее время магия была модной в кино и сериалах. Смогут ли теперь люди могут в свободном доступе посмотреть эти сериалы, где имеются такие символы?» — интересуется мужчина.

Он также отметил, что фотография была сделана до того, как символ был признан экстремистским, и что он занимал на плакате не более 5% площади, оставшись практически незамеченным.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено