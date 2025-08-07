В России могут ввести штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте. Об этом сообщает «Абзац».

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил ввести в общественном транспорте места для беременных и пожилых. По его мнению, нарушителей, которые будут садиться туда, нужно привлекать к административной ответственности. Сергей отметил падение уровня культуры у россиян: раньше было стыдно не уступить место пенсионерам и беременным женщинам.

«Мы предлагаем сделать специальные места в общественном транспорте для беременных женщин и пенсионеров, которые будут обозначаться цветом или знаком на стекле. Другие категории граждан, которые будут занимать эти места и не реагировать на просьбы уступить место, нужно штрафовать. В транспорте есть камеры, а в метро также многие используют биометрию, поэтому отследить таких персонажей можно», — высказался председатель партии «Коммунисты России».

Сергей убежден, что штраф в размере тысячи рублей помог бы бороться с правонарушителями. Он намерен обратиться с инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Если закон будет принят, думаю, в народе его будут звать антихамским законом», — резюмировал он.

