Россиянин проломил череп двухлетнему сыну

В Москве местный житель избил двухлетнего сына и проломил ему череп. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина избил наследника ночью. Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом.

В МВД организовали проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Дагестане мужчина случайно пустил себе пулю в висок и чудом выжил.

Также сообщалось, что в Ленинградской области парикмахер похитил и избил мужчину из-за стрижки за 1,5 тысячи рублей.