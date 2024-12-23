Россиянина похитили и избили из-за стрижки стоимостью 1,5 тысячи рублей

В Кингисеппе в Ленинградской области 45-летнего мужчину похитили и избили из-за стрижки за 1,5 тысячи рублей. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, россиянин обратился в полицию накануне. Пострадавший рассказал, что поругался с парикмахером из-за стрижки стоимостью 1,5 тысячи рублей. В результате конфликта трое мужчин насильно усадили его в машину и вывезли в лесополосу. Там они раздели недовольного клиента и избили, после чего снова насильно посадили в авто и отвезли обратно.

Парикмахера и еще двух мужчин нашли и допросили, однако они не стали подтверждать слова клиента. Телесных повреждений и признаков обморожения у обратившегося в полицию жителя Ленобласти не зафиксировали, «похитителей» отпустили под обязательство о явке.

В настоящий момент устанавливаются подробности случившегося.

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