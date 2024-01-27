Люди молча наблюдали за происходящим: девушку едва не изнасиловали на глазах у прохожих

Жительница Северной столицы едва не стала жертвой насильника. Незнакомый мужчина схватил женщину и потащил в подъезд. За происходящим наблюдали люди, которые остались безучастны, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Инцидент произошел возле одного из домов ЖК «Чистое небо». Петербурженка шла на работу, в какой-то момент ее стал преследовать незнакомый мужчина. Он догнал жертву и попытался затащить ее в подъезд, чтобы там изнасиловать.

Женщина сильно испугалась и начала кричать, однако никто из свидетелей не отреагировал.

«Мимо проходил мужчина и с сомневающимся видом спросил, что случилось, я кричу: "Помогите!", рассказываю, как все есть. Он, видимо, сомневается и верит этому уроду», — рассказала петербурженка.

Однако одна из прохожих все же решила вмешаться в происходящее. Тогда незнакомец отпустил жертву и бросился бежать. В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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