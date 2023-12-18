Нижегородец пристегнул сожительницу наручниками и угрожал страйкбольной гранатой

Мужчина пристегнул сожительницу наручниками у многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Полчаса девушка не могла ничего сделать, будучи ограниченной в действиях. Мужчина тем временем угрожал ей страйкбольной гранатой.

Подробности инцидента приводит пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее удерживает мужчина. Правоохранители выехали на место и установили, что у дома на улице Маршала Баграмяна сожитель пристегнул девушку наручниками. Затем он стал угрожать ей предметом, похожим на гранату, и электрошокером. Позже правоохранители установили, что он использовал страйкбольную гранату.

Потерпевшая смогла достать телефон спустя примерно полчаса. Она позвонила в полицию и рассказала о противоправных действиях знакомого.

Мужчину доставили в отдел. Начата процессуальная проверка. Изучаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в декабре сообщалось, что в Архангельской области вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу. Он задушил ее после звонка от бывшего возлюбленного. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначенный срок он проведет в колонии строгого режима.