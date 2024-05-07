Россиянин пришел в больницу с насморком и узнал, что у него вытекает мозг

В больницу в подмосковном Жуковском пришел пациент с жалобами на насморк, однако оказалось, что у него из носа вытекала спинномозговая жидкость. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

35-летний россиянин пришел к врачам с жалобами на насморк, возникающий при наклоне головы. В ходе обследования медики обнаружили у мужчины дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки в области черепной ямки. В результате специалисты выяснили, что пациент принял за насморк ликвор — вытекающую из головного мозга спинномозговую жидкость.

Житель Жуковского пояснил, что несколько месяцев назад получил черепно-мозговую травму, выпав с шестиметровой высоты. В Минздраве уточнили, что вытекание ликвора могло стать причиной развития инфекции в головном и спинном мозге, а также менингита.

С помощью эндоскопа хирурги провели пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки, используя жировую ткань и соединительную оболочку бедренной мышцы пациента.

В настоящий момент мужчину выписали из больницы на амбулаторное лечение, он чувствует себя хорошо.

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