Россиянин приобрел наркотики на концерте популярного рэпера

Сотрудники правоохранительных органов остановили машину такси, в которой находился 24-москвич, купивший наркотики на концерте рэпера Паши Техника. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, утром 17 ноября сотрудники ГИБДД остановили такси, на заднем сиденье которого находился 24-летний житель столицы. Мужчина нервничал, вследствие чего правоохранители поинтересовались у него, имеются ли при нем запрещенные вещества. Затем россиянин начал нервничать еще сильнее. В ходе досмотра полицейские нашли в кошельке у мужчины две капсулы с порошкообразным веществом белого цвета. Москвич заявил, что это наркотики, которые он приобрел на концерте любимого рэпера.

«Это произошло в ночном клубе Gazgolder в Москве на Нижнем Сусальном переулке во время концерта исполнителя Паша Техник», — поделился источник.

Правоохранители задержали москвича. В отношении него возбудили уголовное дело по по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств или психотропные веществ). Ему грозит лишение свободы до трех лет.

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