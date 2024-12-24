Россиянин прикинулся жертвой ДТП и угнал автомобиль спасителя

В Барнауле мужчина прикинулся пострадавшим в ДТП и угнал автомобиль своего спасителя. Кадры с места событий публикует 360.ru.

На оказавшемся в распоряжении журналистов видео запечатлен момент, когда сотрудник охраны везет на коляске мужчину. Пострадавший согнулся и трогает свою ногу. В какой-то момент охранник останавливается и заходит в кабинет за врачом. В это время сидящий на коляске мужчина резко встает и бежит к выходу. Отмечается, что он угнал автомобиль «спасителя».

Как сообщается в Telegram-канале Baza, охранник увидел мужчину на дороге. Тот пожаловался, что его сбил мусоровоз.

СМИ пишут, что после угона автомобиля мужчина столкнулся с машиной Kia и пытался скрыться с места аварии, но через несколько километров перевернулся. Проводится проверка.

По информации РЕН ТВ, в ДТП пострадала пассажирка Kia, которая была госпитализирована.

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