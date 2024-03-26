Россиянин попал в психиатрическую больницу, покурив вейп

В Уфе местный житель попал в больницу в остром психическом состоянии с галлюцинациями после курения вейпа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчину госпитализировали в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в остром психическом состоянии. Осматривавшие его врачи зафиксировали, что пациент высказывал «отрывочные бредовые идеи».

После проведенных исследований у башкира в организме обнаружили повышенное содержание никотина. Мужчина признался, что помимо обычных сигарет регулярно использует вейп-устройство для испарения курительных жидкостей.

Рахматуллин напомнил о том, что во время курения вейпа в организм человека поступает множество вредных веществ. В итоге у курильщика замедляется развитие мозга, ухудшается память, самоконтроль и нервная система. Вдобавок курение ослабляет иммунитет и негативно влияет на работу легких и сердца.

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