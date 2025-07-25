Россиянин получил «травму ныряльщика» во время плавания в озере

В Подмосковье 32-летний мужчина сломал шею, когда неудачно нырнул в озеро. Россиянину грозил паралич. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчина пострадал во время отдыха у водоема. Он решил погрузиться в воду, но получил так называемую «травму ныряльщика». Из-за перелома ему сдавило спинной мозг.

Жителя Подмосковья экстренно госпитализировали в Коломенскую больницу. Его поместили в реанимацию, после чего нейрохирурги провели сложную трехчасовую операцию. Врачи удалили поврежденный позвонок и заменили его аутотрансплантатом. Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло без каких-либо проблем.

Через несколько дней после операции мужчину выписали из больницы. Его состояние полностью нормализовалось.

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