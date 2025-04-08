Российская школьница решила прокатиться на автобусе и получила перелом челюсти

13-летней школьнице прищемило голову дверьми автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать пострадавшей.

Уточняется, что ЧП произошло 6 апреля. Как рассказала мать пострадавшей, она с детьми заметила, что подъезжает автобус. Они подбежали к нему, стали заходить, и в этот момент двери внезапно захлопнулись, ударив несовершеннолетнюю по голове. Ее родительница заверила, что никто из очевидцев не оказал помощь.

«Все равнодушно отвернулись в окно... Она жалуется, что ей очень больно, плачет... Водитель ответил, что ничего не видел, ничего не знает, и вообще понятия не имеет, что у него там происходит, в салоне», – поделилась петербурженка.

В итоге девочка попала в больницу с переломом челюсти. В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка.

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