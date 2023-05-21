Ушел из жизни муж Дианы Гурцкой

Пётр Кучеренко, супруг певицы Дианы Гурцкой, ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.

Причина смерти ещё не раскрыта, однако известно, что Кучеренко почувствовал недомогание на борту самолета. Замминистра науки и высшего образования России летел из Кубы, где проходила его командировка.

Отмечается, что самолет был экстренно посажен в Минеральных Водах. Прибывшие к трапу врачи оказали помочь Петру Кучеренко, но спасти его так и не удалось.

Напомним, что Кучеренко был женат на певице Гурцкой с 2005 года, а в 2007 году у них родился сын Константин.

Ранее мы писали, что Диана Гурцкая рассказала, почему ее сын бросил школу.