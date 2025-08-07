Россиянин ночью протащил тело убитой соседки по улице, чтобы спрятать, но попался

На Амуре мужчина зарезал соседку во время застолья и попытался скрыть убийство. Через два дня он вернулся к телу и потащил его по улице в укромное место, но его заметили. Подробности сообщает Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По информации источника, убийство произошло 4 августа. Соседи вместе выпивали, но в какой-то момент между ним разгорелся конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил им женщину. От полученных ранений она скончалась.

В СК рассказали, что подозреваемый не пошел сразу в полицию. Вместо этого он подождал два дня и вернулся к трупу, чтобы его спрятать. Предварительно, в планах у мужчины было перетащить тело ночью в место, где, по его мнению, его бы не нашли. Однако, когда он шел с мертвой женщиной в руках по улице, его заметили местные жители.

Россиянина оперативно задержали. Решается вопрос об его аресте.

