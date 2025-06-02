Россиянин наживается на крушении поезда под Брянском, рассказывая о смерти мамы

После крушения поезда в Брянской области в Сети появился некий Алексей, который рассказывает пользователям о смерти матери. Неравнодушные россияне переводят ему деньги. Однако есть одно «но» - мама мужчины жива, а сам он известен как «серийный пострадавший». Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, 28-летний Алексей в онлайн-сообществах сейчас рассказывает о потере матери, якобы она погибла в поезде. По словам россиянина, родительница была единственным близким ему человеком. Также мужчина рассказывает, что у него проблемы с деньгами, поэтому некоторые пользователи жалеют его и переводят средства на его счет.

Журналисты связались с Алексеем, однако, когда он узнал о том, что разговаривал со СМИ, заблокировал номер редакции. Как выяснил «Регнум», мужчина уже довольно давно наживается на том, что рассказывает в Сети о погибших родственниках из-за атак ВСУ.

«Это самый настоящий мошенник, уже много лет он занимается разводом людей. Он был под Тулой, направлялся в Суджу. Там у него типа мать с братом убило снарядом. Работает на трассах — Курск, Брянск, Калуга, Москва», - сообщил обманутый Алексеем россиянин.

Мама мошенника тоже вышла на связь с журналистами и призналась, что знает о схемах сына. Она заверила – с ней все в порядке, она живет в Тульской области и ругает Алексея за его поступки в Сети. Также, по ее словам, раньше он так «хоронил» бабушку.

Ранее губернатор Брянской области сообщил о выплатах для пассажиров и их близких после крушения поезда.