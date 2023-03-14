Прождал 12 часов: инвалида-колясочника отказались посадить на самолет из-за электропривода

В аэропорту Шереметьево инвалида-колясочника Ивана Вершока не пустили на рейс Москва-Челябинск из-за электропривода на его коляске. Об этом сообщается на сайте «74.ru».

Иван отметил, что он много раз летал уже с этой инвалидной коляской и ни разу не сталкивался с подобными ограничениями. Он также добавил, что в Москву прилетел этим же перевозчиком на этой же коляске и проблем тогда не возникло. Вершок написал по итогам инцидента обращение в прокуратуру.

Отмечается, что при регистрации сотрудники аэропорта стали проверять коляску и выяснять параметры аккумуляторной батареи. Данный досмотр проводил технический специалист от этого перевозчика. Он заявил, что в коляске стоит аккумулятор с большой емкостью батареи.

«Я им говорю, что как-то ведь прилетел в Москву. Но в ответ получил: «Вы могли в Москве приобрести более мощный аккумулятор», – сказал Вершок.

Иван оспорил данное утверждение и сказал, что не менял аккумулятор в столице. По итогам разговора он попросил выдать ему письменный официальный отказ в перевозке и возврат по билету. Инвалид-колясочник отметил, что представители авиакомпании не сделали этого.

Ивана не оставили в одиночестве его друзья. Они купили ему билет на ближайший рейс другой авиакомпании.

«В итоге я просидел в аэропорту почти 12 часов», – сказал Иван.

Вершок заявил, что на его коляске установлен литий-ионный аккумулятор. Данный перевозчик на своем сайте в правилах прописал, что с подобным аккумуляторам можно сесть в самолет.

Редакция сайта «74.ru» сделала запрос в авиакомпанию по этому случаю. Ответ пока не поступил.

mk.ru сообщает, что позже Ивану позвонили из авиакомпании, которая отказала в посадке на самолет.

«Да, позвонили, спросили документы на электрическую коляску, и я их отправил. Очень много «колясочников» жалуются на этого авиаперевозчика, с этим надо что-то делать, я хочу, чтобы отношение к инвалидам у этой компании изменилось», – сказал Вершок.

В Челябинске Иван Вершок известная личность. Он первый в городе диджей-колясочник.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростки избили инвалида, чтобы не платить ему 5 тысяч за вейп.