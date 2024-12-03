Подозревают в попытке изнасилования девушки: в деле екатеринбургского священника появился новый эпизод

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела в отношении местного священника, подозреваемого в попытке изнасилования. Журналистам стали известны новые подробности истории. Оказывается, церковный служитель уже пытался изнасиловать женщину, но потерпел неудачу, передает E1.ru.

Еще одно нападение, за которым стоит священник, произошло минувшим летом. Мужчина подкараулил жертву возле дома, а после набросился. Женщине удалось отбиться от извращенца, однако в полицию она не пошла. В правоохранительные органы екатеринбурженка обратилась после того, как узнала об очередном преступлении святого отца.

В Следственном комитете данную информацию пока никак не прокомментировали. Возбуждение второго уголовного дела по этому факту официально не подтверждено.

Второй жертвой священника 26-летняя жительница Екатеринбурга. Он напал на девушку, когда та зашла в подъезд. Крики потерпевшей услышала мама, поэтому ей удалось избежать изнасилования.