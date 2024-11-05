Учитель физкультуры дочери Наталии Гулькиной насиловал детей на даче

Певица Наталия Гулькина рассказала, что учитель физкультуры ее дочери оказался педофилом. Он насиловал детей на своей даче.

Подробности сообщает НТВ.

Гулькина рассказала, что мужчина пять лет преподавал физкультуры у ее дочери Яны. В прошлм году его арестовали.

«Он был замечательный педагог, его дети любили, а он в своем дачном домике в Егорьевске насиловал детей», - сообщила певица.

Также дочь Гулькиной столкнулась с приставаниями со стороны учителя ЛФК. Однажды дочь экс-солистки «Миража» сильно ударилась спиной во время катания на тюбингах. Девочке нельзя было ходить на физкультуру.

«Ходила на ЛФК, вел пожилой дяденька. Она сказал ему, что болит спина, а он ее отвел в кабинет, сказал: „Раздевайся, я буду делать тебе массаж“. Я так понимаю, что он ее пожамкал», - рассказала артистка.

По ее словам, ребенок рыдал несколько дней и потом попросился ходить на физкультуру вместо ЛФК. Гулькина узнала о случившемся позже.

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