Учитель физкультуры дочери Наталии Гулькиной насиловал детей на даче
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Певица Наталия Гулькина рассказала, что учитель физкультуры ее дочери оказался педофилом. Он насиловал детей на своей даче.
Подробности сообщает НТВ.
Гулькина рассказала, что мужчина пять лет преподавал физкультуры у ее дочери Яны. В прошлм году его арестовали.
«Он был замечательный педагог, его дети любили, а он в своем дачном домике в Егорьевске насиловал детей», - сообщила певица.
Также дочь Гулькиной столкнулась с приставаниями со стороны учителя ЛФК. Однажды дочь экс-солистки «Миража» сильно ударилась спиной во время катания на тюбингах. Девочке нельзя было ходить на физкультуру.
«Ходила на ЛФК, вел пожилой дяденька. Она сказал ему, что болит спина, а он ее отвел в кабинет, сказал: „Раздевайся, я буду делать тебе массаж“. Я так понимаю, что он ее пожамкал», - рассказала артистка.
По ее словам, ребенок рыдал несколько дней и потом попросился ходить на физкультуру вместо ЛФК. Гулькина узнала о случившемся позже.
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