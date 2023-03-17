Россиянин морил голодом сына и обжигал ему ладони из-за плохих оценок на протяжении семи лет

Житель Ростовской области на протяжении 7 лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. Об инциденте сообщает издание «КП».

Если мужчину не устраивала успеваемость ребенка, то он обжигал ему ладони, держа их над горящей конфоркой, вырывал ногти плоскогубцами, морил голодом и заставлял есть окурки. Потерпевший семь лет терпел издевки, пока в 13-летнем возрасте не сбежал к подруге. Спасительница посоветовала мальчику обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

По формации источника, все это время ребенок крал деньги у родителя, чтобы купить себе нормальную еду. Однако мужчина узнал о поступке сына и проколол ему кожу на пальцах швейной иголкой. Вот почему в следующий раз мальчика поймали на воровстве булочек в магазине.

Учителя долгое время наблюдали за странной ситуацией в семье. Приходя в школу с увечьями, мальчик объяснял их «игрой с горячим чайником». В какой-то момент ситуация настолько обострилась, что педагоги попросили отца показать наследника врачам. После этого его госпитализировали. Из-за непрекращающегося насилия у ребенка появилось непроизвольное мочеиспускание.

Как стало известно, в отношении родителя было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина отрицал свою вину, но его все же приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Также, по решению суда, россиянин должен выплатить сыну компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

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