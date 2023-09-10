На сломавших пенсионерке челюсть врачей заведено уголовное дело

В отношении медиков Верхнепышминской больницы возбуждено уголовное дело после того, как они сломали челюсть пожилой пациентке во время удаления зуба.

По данным E1.ru, 85-летняя женщина обратилась в стоматологию, чтобы удалить зуб мудрости. После нескольких часов процедуры, пенсионерку перевезли в госпиталь для ветеранов войны, где ей был диагностирован перелом нижней челюсти со смещением.

Семья пострадавшей на протяжении нескольких месяцев требовала возбуждения уголовного дела против врачей. 1 сентября родственникам пришло письмо из Следственного комитета, в котором указывалось, что дело было открыто по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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