Россиянин изрезал ножом пасынка и падчерицу, пока его жена была на сохранении

Отчим напал с ножом на падчерицу и пасынка в Омской области. Трехлетний мальчик скончался от полученных травм.

Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск», все произошло в Москаленском районе. Мужчина напал с ножом на детей, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Медики не смогли спасти мальчика, получившего многочисленные ножевые ранения. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мама детей в момент произошедшего находилась в больнице на сохранении. Она ждет рождения третьего ребенка.

В региональном СК не дали каких-либо комментариев. На месте случившегося работает следственная группа.

Ранее в Подмосковье наркоман изрезал ножом двоих сотрудников частной наркологической клиники, приехавших его госпитализировать. Один пострадавший получил ножевое ранение бедра, а для второго медика этот вызов обернулся тремя ранениями в спину.