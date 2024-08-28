Россиянин избивал новорожденную дочь и запрещал ей дышать, закрывая лицо рукой

В Белгородской области мужчина избивал новорожденную дочь из-за ее плача. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Как считает следствие, этой зимой мужчина проводил время со своей дочерью, родившейся в декабре минувшего года. Белгородца сильно раздражали капризы и плач младенца, из-за чего он стал подкидывать его вверх и ловить, после чего трясти на уровне своей груди и накрывать лицо девочки рукой, закрывая рот и удерживая ее в таком положении. Вдобавок в начале февраля родитель несколько раз ударил новорожденную кулаком по голове.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по трем статьям, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним. Сейчас белгородец заключен под стражу, в ближайшее время он предстанет перед судом.

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