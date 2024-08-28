Мигрант напал на женщину в такси из-за одного замечания

В Москве таксист напал на пассажирку, которая просила его не смотреть видео за рулем. Мигрант высадил женщину прямо посреди оживленной трассы. Об этом сообщает издание ИА Регнум.

По данным источника, все произошло 26 августа на скоростной Северо-Восточной хорде. Женщина ехала в Люберцы на такси, но в какой-то момент обратила внимание на то, что водитель сидит в наушниках и смотрит видео с женщиной на телефоне. Пассажирка ранее дважды попадала в аварии на такси, поэтому в целях безопасности попросила мужчину сосредоточиться на дороге и убрать телефон.

24-летний мигрант, который находился за рулем, остро воспринял замечание и начал кричать. Также он назвал пассажирку «нацисткой и фашисткой», хотя она ничего не говорила про его национальность.

«Потом начал угрожать. Я сидела сзади, он пытался до меня дотянуться, и это всё на скоростной магистрали», — поделилась женщина.

После этого водитель притормозил посреди оживленной дороги, а женщина испугалась. Она решила выйти из машины, он тоже выскочил и побежал за ней, но после передумал и вернулся к автомобилю. А женщина осталась на трассе.

Сотрудники поддержки агрегатора не помогли в этой ситуации, так как аварии не было. По ее словам, они не вернули деньги и не прислали новый автомобиль. Пассажирке оставалось перебегать восьмиполосную дорогу и идти вдоль трассы, но она не могла из-за последствий перелома ноги. Тогда она вызвала правоохранителей, которые, по ее словам, приехали через час с третьего обращения.

Ранее мы писали о том, что москвич устроил скандал на детской площадке из-за того, что мать оскорбила его.