Россиянин избил в школе ребенка, обидевшего его сына: мальчик не выходит из дома и пьет успокоительные

В одной из школ в Кемерове произошло нападение на ребенка. Мужчина пришел в учебное заведение и избил 12-летнего мальчика, который обидел его сына. Об этом сообщает 360.ru.

Мама пострадавшего рассказала, что между школьниками действительно произошел конфликт, но несерьезный. А спустя несколько дней после ссоры обо всем узнал отец одного из мальчиков и решил отомстить обидчику своего ребенка.

«[Сын получил] травму головы, челюсти. На шее у него такие следы, как будто расцарапано. <…> Гематомы везде, на голове огромная шишка», - отметила собеседница издания.

По словам матери мальчика, нападение мужчины сказалось на его психологическом здоровье. Ребенок отказывается выходить из дома и пьет успокоительные. Женщина уточнила, что встречалась с отцом второго ребенка, но он не смог объяснить ей, зачем избил ее сына вместо того, чтобы поговорить со взрослыми.

После произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее боец СВО избил мужчину из-за спора о спецоперации.