На полгода прикована к постели: шестилетняя девочка сломала позвоночник, упав с качелей в детсаду

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка оказалась прикована на полгода к постели после падения с качелей в детском саду. Ребенок сломал позвоночник в нескольких местах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, пострадавшая девочка находилась на территории детсада, являющегося летом дежурным. Она играла вместе с мальчиком на площадке и каталась на качелях-балансире. В какой-то момент одному из детей надоело это развлечение, он резко встал, из-за чего другой ребенок потерял равновесие и упал.

Первые два дня после этого родители дошкольницы не обращались в больницу, так как думали, что у нее ушиб. Однако, как выяснилось, у нее множественные переломы грудного отдела позвоночника. Теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Мама девочки обвиняет в случившемся воспитательницу, которая не углядела за подопечной. Источник сообщает, что заведующая детсадом признала вину сотрудницы, но при этом позволила ей уйти в отпуск.

На данный момент СК проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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