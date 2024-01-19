Россиянин два года насиловал падчерицу и обещал матери девочки, что больше не будет

В Барнауле мужчина два года насиловал маленькую падчерицу. Мать девочки уличила его в насилии в 2019 году – супруг обещал, что больше этого не повторится.

Подробности приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мать девочки впервые узнала о насилии, когда однажды зашла в комнату и увидела, как супруг совращает 7-летнюю дочь. Он обещал, что «больше не будет». Женщина не стала обращаться в полицию.

Но насилие не прекратилось: в 2021 году девочка рассказала об еще одном случае. Но и тогда женщина не обратилась в полицию, так как находилась в финансовой зависимости от мужа.

В 2022 году супруги развелись. О событиях прошлых лет стало известно недавно – женщина рассказала о них новому мужу в 2023 году. Тогда же на мужчину заявили в полицию.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который делал интимные фото спящих детей своих женщин. С ними он знакомился в интернете, выбирал одиноких и пытался заслужить доверие.