Была с ним знакома: как и кто убил пермячку, которая ушла копать червей и пропала

Жительницу Перми, которая ушла за червями, до смерти забил пьяный подросток. 15-летний житель использовал палку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте.

По данным следствия, все произошло днем 20 апреля 2024 года. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения и напал на жительницу Яйвы в лесном массиве.

«Нанес многочисленные удары палкой по голове и телу потерпевшей 2002 года рождения, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после случившегося подросток пытался скрыться. В итоге его задержали и предъявили обвинение в убийстве. На данный момент он заключен под стражу.

СМИ писали, что тело девушки обнаружили 23 апреля в лесу в канаве, она была без одежды.

Также NEWS.ru пообщался с подругой убитой девушки. Она сообщила, что жертва была знакома с подростком, и вполне могла пойти с ним куда-то.

«Не знаю, о чем она думала, когда шла. Мы с ней вместе учились в одной школе. В 19 лет она вышла замуж, у нее остался ребенок маленький», – поделилась подруга.

Ранее мы писали о том, что брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал об изменах Куандыка Бишимбаева. Он уверен, что его сестра хотела уйти от бывшего министра национальной экономики Казахстана, но не смогла.