Россиянин дал объяснение, почему пинал лежащего на улице трехлетнего сына

Житель Уфы рассказал, зачем пинал лежащего на улице трехлетнего сына. Таким способом мужчина пытался поднять ребенка и попал на видео. Кадры публикует 360.ru.

На видео запечатлен момент, когда маленький мальчик сидит на дорожном ограждении, к нему подходит мужчина и начинает пинать его ногами. Ребенок падает, а отец продолжает свои действия на обледеневшей дороге. Руки у мужчины заняты.

Источник отмечает, что после инцидента мужчина был задержан для дачи объяснений жестокого обращения с ребенком. В беседе с правоохранителями он пожаловался, что сын не хотел идти в детский сад, поэтому лег на землю. Из-за того, что руки у отца были заняты, поднять ребенка он попробовал с помощью таких действий.

Житель раскаялся, но заявил, что ребенок часто так себя ведет. В последний раз после подобной выходки он заболел. Малыша проверили, травм у него нет.

У родителей, кроме трехлетнего сына, есть еще ребенок постарше, ему пять лет. Семья не состоит на учете.

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