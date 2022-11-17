Россиянин чуть не заколол себя вместо свиньи

Несчастный случай произошел в Омске. Фермер хотел зарезать свинью, но сам угодил в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск» со ссылкой на региональный Минздрав.

40-летний житель вступил в схватку с животным, зажал его между ног, но в последний момент поросенок убежал. Мужчина не заметил, как ранил себя в ногу. У него началось обильное кровотечение, которое он попытался остановить своими силами.

В Минздраве рассказали, что через несколько часов сельчанин заметил на бедре гематому и пульсирующую шишку, а сама нога похолодела и стала плохо выглядеть. Он обратился к врачам. Оказалось, что фермер повредил себе артерию и вену. Между ними образовалась полость – ложная аневризма. Мужчина получил тромбоз берцовых артерий, а также подколенной и берцовых вен.

По словам доктора, это могло привести к гангрене и ампутации голени. «Кровоток остановился, за счет огромной шишки, с другой стороны – вены затромбировались, по которым тромб поднимается выше и может оторваться, улететь в легкие», – рассказал медик.

Россиянина госпитализировали. Хирургам удалось сохранить его ногу. Они убрали гематому и тромбы, выполнили протезирование подколенной артерии и вены. Известно, что сейчас фермера уже выписали.

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