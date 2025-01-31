Россиянин 20 минут ехал снаружи поезда и выжил

Пассажир поезда вышел из вагона в туалет, не успел вернуться в состав и был вынужден 20 минут ехать, держась за поручни вагона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, проводник поезда «Москва — Махачкала» увидел подозрительного мужчину, держащегося за поручни, вечером 28 января. Проводник рассказал о «зацепере» начальнику поезда, и состав остановили на 103-м километре «Разъезд №17 — Кара-Баглы». Экстремала сняли и запустили в вагон.

Нежданным пассажиром оказался 50-летний мужчина, который вышел на станции «Кизляр» во время остановки, потому что захотел в туалет. Когда россиянин вернулся, поезд уже начал трогаться, и он был вынужден цепляться за поручни первого попавшегося вагона. Столь экстремальная поездка продлилась 20 минут.

Прибывшие на место сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.

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