Россиянам массово рассылают сообщения с предложением совершить теракт за деньги

Россияне пожаловались на массовую рассылку с предложением совершить теракт за деньги. Сообщения отправляют со скрытых номеров взрослым и детям. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, злоумышленники пишут людям, что готовы заплатить им за убийство. Например, жительница Татарстана из города Чистополь рассказала, что ей предложили расстрелять персонал и посетителей детской поликлиники 25 марта. А в Калининграде мужчине заявили, что теракт уже планируется в спорткомплексе «Янтарный».

Рассылка коснулась и несовершеннолетних. Так, 14-летняя школьница призналась, что ей отправили сообщение, в котором предложили деньги за убийство людей в поездке Йошкар-Ола – Москва. По ее словам, ей даже обещали предоставить оружие.

Вся полученная информация на данный момент проверяется. Вероятно, рассылка была создана для того, чтобы посеять панику после трагедии в Подмосковье. Напомним, что 22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они начали расстреливать людей, а после подожгли помещение. В результате погибло свыше 130 человек, еще больше пострадали.

Ранее была озвучена точная сумма гонорара террористов за нападение на «Крокус».