«Кричала по ночам, звала на помощь»: сын бросил мать в запертой квартире на полтора года

Под Волгоградом удалось помочь пенсионерке, которая полтора года прожила в запертой квартире без воды, газа и света. Соседи жаловались на то, что сын женщины оставил ее в жилище и редко навещал. Подробности истории сообщает издание «Высота 102».

По данным источника, все произошло в Краснослободске. 73-летняя женщина жила одна в запертой квартире примерно с весны 2023 года. Сын якобы отключил воду и газ, чтобы мать не смогла нанести себе вред. Соседи рассказали, что слышали крики пенсионерки и просьбы о помощи. Сам мужчина навещал мать редко. Из квартиры был запах вони. Очевидцы говорят, что женщина была заперта там на полтора года.

«Женщина кричала по ночам, звала на помощь и стучала в железную дверь», – пишет источник.

Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина сообщила, что сейчас пенсионерка госпитализирована. Скорее всего ее отправят в специализированное учреждение психоневрологического типа. Напомним, что ранее ее признали недееспособной в связи с наличием заболевания психики, опекуном был назначен ее сын.

«По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавила Черединина.

Отмечается, что женщина находится в стабильном состоянии. Об этом заявили фельдшер скорой помощи и участковый врач-терапевт, которые ее обследовали.

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