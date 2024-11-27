Российскую туристку нашли мертвой в горячем источнике в горах Индии

В горах Индии нашли мертвой российскую туристку. Тело находилось в горячем источнике. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в страну женщина приехала на отдых вместе со своими друзьями. Около месяца они занимались духовными практиками и медитировали. Три раза в день россиянка посещала горячий источник для проведения ритуалов, хотя ее предупреждали — в нем нельзя находиться больше 15-20 минут.

Вечером 23 ноября туристка вновь отправилась к источнику и больше не вернулась. На следующее утро местные жители нашли ее мертвой.

У медиков и полиции пока две версии — первая заключается в том, что женщина отравилась вредными природными газами, а согласно второй у нее произошел сердечный приступ. Отмечается, что друзья россиянки приняли решение кремировать ее тело по традициям Индии.

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